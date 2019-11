PISARAD, KARJED JA TÄNUSÕNAD: traumapunkti ootesaalis jagub kõike 

Asi on lihtsalt selles, et kui inimene peab juba kiirabi kasutama, siis väga tõenäoliselt on ka tema vigastused tõsisemad kui isetulijal. Samuti jõuab meeskond teha patsiendile juba kõige elementaarsema ülevaatuse ning ka triaaži: jagada abivajajad vastavalt olukorra tõsidusele kategooriatesse.

Inimesed on kannatlikud ja mõistvad, kuid leidub ka mõni kriitilisem noot. „Nõukaajal sellist jama küll ei olnud!“ võtab üks ootav proua teema üles. „Kolm-neli kuud ootad eriarsti juurde, kas see on normaalne? Nüüd on aga nii, et arstid on kuningad, sina pead nende ees kummardama.“