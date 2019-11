VIIES VEERANDAEG | Kadrina Karude juht: Eestis teevad treenerid paremat tööd kui Leedus, Serbias või mujal 

Pikalt Taanis põllutöö kõrvalt korvpalli mänginud Tribuntsov on viimastel aastatel pühendunud Kadrina noorte arendamisele, kellele väljund on Karude põhimeeskonnas esiliigas. Kuidas sujus koostöö Andres Sõbraga ja miks ta peatreeneri kohalt lahkus? Kuidas tekkis kontakt Aivar Kuusmaaga? Millega meelitatakse ookeanit tagant mängijaid Lääne-Virumaale? Kui töökad on oma noored? Kui suur on tiimi eelarve? Millised on võistkonna ambitsioonid?