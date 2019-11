PEAKÜSIMUS ON BREXIT: Suurbritannias on kõik 12.detsembri valimisteks valmis 

Lisaks kandideerib 12. detsembril 650le parlamendikohale veel hea hulk üksiküritajaid, kellest nii mõnigi on suurest parteist välja visatud. Äsja lõppes ka valijate registreerimine. On teada, et viimase kuuga registreeriti kolm miljonit uut valijat. Üldse on terves riigis 46 miljonit valimisõiguslikku kodanikku, ent hääletamiseks peavad nad end eelnevalt registreerima.

Peaküsimus: Brexit

Selge on see, et valimiste peaküsimuseks on Brexit. Küsitluste kohaselt loeb seda kõige olulisemaks teemaks 63% vastanuist. Ja ehkki tervishoid on samuti populaarne teema, loeb seda peaprobleemiks vaid 30% vastanuist. Sellele järgneb kuritegevus 23%ga.

Leiboristid tahavad Brüsseliga uuesti läbi rääkida ja panna saavutatud lepe rahvahääletusele, kusjuures teiseks valikuvõimaluseks jääks Euroopa Liitu jäämine.

Ja liberaaaldemokraadid on ainukesena valinud Brexiti-vastase positsiooni, lootes sellest valimistel kasu lõigata, sest peaaegu pool elanikkonda hääletas 2016. aasta juunireferendumil Euroopa Liitu jäämise poolt. Hiljutised vestlused on aga näidanud valijate vaenulikkust partei positsioonile – kuidas te julgete eirata Brexiti pooldajaid; see on ebademokraatlik – ja partei rõhutab nüüd igal võimalikul juhul uue referendumi korraldamist, mitte Brexiti-vastasust.

Valimisplatvormides avaldub selgelt parteide suur erinevus laenuvõtmise suhtes. Leiboristid tahavad lõpetada juba kümme aastat kestnud kokkuhoiupoliitika ja plaanivad laenata 83 miljardit naelsterlingit aastas, sest infrastruktuur vajab hädasti investeeringuid, samas kui konservatiivid tahavad laenata vaid 3 miljardit aastas, mis kulutataks eelkõige olemasolevate medõdede ja politseinike töölejäämisele ning uute medõdede ja politseinike värbamisele. Lisaks tahavad leiboristid taasriigistada raudteed ja ümber korraldada maksusüsteemi, et rikkuritelt suuremaid summasid sisse kasseerida.