VIDEO | Texase keemiatehases toimus plahvatus, mida oli tunda 50 kilomeetri taha 

Kemikaale ning naftapõhiseid tooteid valmistavas tehases leidis aset mitu plahvatust, mis tekitasid omakorda suure tulekahju. Kaks töötajat said õnnetuses vigastada – kohalikel politseinikel õnnestus nad jaamast välja toimetada ning haiglasse viia. Jeffersoni maakonnašerifi Crystal Holmesi sõnul evakueeriti poole miili raadiuses elavad inimesed.

„Päästeoperatsioon jaamas on käimas, ent ka läheduses asuvad elumajad said kannatada, mistõttu käime me ukselt-uksele ja kontrollime elanikke ja nende kodusid,“ selgitas šerif. Samal ajal töötavad tuletõrjujad tehases leekide kustutamisega.