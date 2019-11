Surnud hirve kõhust leiti seitse kilogrammi prügi 

Esmaspäeval leidis Khun Sathani rahvuspargis patrullkäiku sooritanud töötaja kümneaastase hirve korjuse. Pärast lahkamist selgus, et looma surma oli põhjustanud praht, mis tolle sisikonnast leiti. Kokku kaalus kogu prügi seitse kilogrammi. Hirve kõhust leiti näiteks plastnööri, meeste aluspesu, kilekotte, kiirkohvipadjakesi jpm.

„Töötajad usuvad, et plastijäätmed blokeerisid tema seedekanali, ent tulemas on põhjalikum uurimine,“ teatas pargi juhataja Kriangsak Thanompun, lisades, et hirv oli söönud plastikut tõenäoliselt juba pikalt enne surma.