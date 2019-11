Soome postistreik sai läbi, viibinud saadetised lubatakse enne jõule kohale toimetada 

Palta tegevjuht Tuomas Aarto tunnistas, et nad kaalusid lahenduse vastuvõtmist viimase minutini. „Pidasime siiski oluliseks tööturu pingelisest olukorrast üle saamist ja sellepärast olime selle lahendusega nõus,“ kommenteeris Aarti ja lisas, et kokkuleppega kaasnes suur kergendus.

Soome post saatis pärast otsuse tegemist pressiteate, milles tunnistas, et kompromissi leidmine on olnud kõigi jaoks äärmiselt keeruline. „Postil on hea meel, et pärast keerulisi läbirääkimisi ja pikka streiki saavutati lõpuks kokkulepe ja meelerahu. Postisektor on keset suurt revolutsiooni ja lahenduse leidmine polnud lihtne,“ kommenteeris Soome posti ajutine juht Turkka Kuusisto. Teates kinnitati, et postileping tagab jõulupost õigeaegse saabumise.