Netflix avas New Yorgis oma esimese kino 

Scarlett Johansson "Marriage Story" Los Angelese esilinastusel. Foto: SIPA/Scanpix

Netflix teatas, et avab oma filmide ekraniseerimiseks kino. Voogedastusgigant, keda on süüdistatud traditsioonilise kinoskäigu väljasuretamises, päästis kinnipanekust New Yorgi kuulsa kinoteatri Paris.