VIDEO | Räpiduo Clicherik & Mäx: kool on prioriteet, aga vahel tuleb tunnist puududa 

Olete mõlemad koolipoisid. Kas muusika koolitegevusi ei sega?

Mäx: "Kool on number üks prioriteet. Seda tuleb ette, et pean tunnist puuduma. aga arvan, et olukord on väga ok. Kool ikka toetab. Vähemalt sõbrad ja õpetajad teavad. Näiteks "Gaasi" koolitseen on minu koolis filmitud, saime selle loa meie koolilt. Ju nad siis peavad meile pöialt."

Erik: "Mina õpin Soomes kokakoolis. Praegu on restoranis praktika ehk olen tööl, aga palka ei saa. Minu kooliga on ka niimoodi, et mainisin neile. Kui saan lõputunnid täis, siis on kõik tšill. Kui ütlen neile, et pean Eestisse minema, siis ütlevad lihtsalt, et pean järgmisel nädalal rohkem tööd tegema."

Clicherik & Mäx Foto: Tiit Tamme

Kuidas püsida pildis?

Mäx: "Arvan, et peab järjepidev olema. Muud midagi otseselt ei ole. Oleme meie ise ja arvan, et see kõik läheb veel paremaks."