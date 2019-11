FOTOD | Eestis viisidil viibiv Kanada kindralkuberner ja endine astronaut Julie Payette kohtus Arvo Pärdiga

„Meie kaks riiki võivad tunduda üksteisest kaugel ja üsna erinevad, kuid meil on siiski suur ühisosa. Täna elab Kanadas umbes 25 000 Eesti juurtega inimest, mis on üks suuremaid kogukondi väljaspool Eestit. Nad kuuluvad Kanada mitmekultuurilisse ühiskonda, kuid teatud mõttes kuuluvad nad ikkagi Eestisse. See loob erilise sideme meie rahvaste vahel,“ ütles president Kaljulaid pärast kohtumist. Riigipead rääkisid ka julgeoleku- ja kliimateemadel ning digikoostööst. Eesti president tänas kohtumisel ka Kanadat panuse eest Lätis paiknevasse NATO lahingugruppi, mis tõstab kogu regiooni turvalisust.