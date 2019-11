Kaks Tartu koolivenda pääsesid maailma parimasse ülikooli 

1861. aastal asutatud tippülikool USAs, Cambridge’is tõmbab ligi helgemaid päid kõikjalt maailmast, seal on õppinud ligi 100 Nobeli preemia laureaati ning rohkem kui 40 astronauti ja ärigeeniust.

Luhtaru ja Tennisberg ütlevad, et nad viibivad väga motiveeritud inimeste seltskonnas, kes tahavad reaalselt õppida ja elus midagi korda saata, maailma muuta, ent teisiti see ei saakski olla, arvestades, et kool võtab vastu vaid umbes kuus protsenti soovijatest, väljastpoolt Ameerikat vaid kolm protsenti.