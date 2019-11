Türgi: kui NATO võitlust kurdide vastu ei toeta, meie baltlaste kaitseplaanile alla ei kirjuta

Türgi peab Põhja-Süürias tegutsevaid kurdi omakaitseüksusi terroristlikeks ning nõuab kinniste uste taga, et ka NATO sama sõnastust kasutaks. Oma NATO esindusele olevat Ankara nelja anonüümse allika sõnul andnud käsu Poola-Balti kaitseplaanile enne mitte alla kirjutada kui allianss nende nõudmistele vastab.

Üks allikas kirjeldab, et Türgi võtab idaeurooplased kui pantvangi, teine lisab, et Türgi käitumine on lõhestav.