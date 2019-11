BLOGI | Peaminister Jüri Ratas „Esimeses stuudios“ Lemetti ja Järviku ametist vabastamisest: juhtimisprobleem sai lahendatud

Selgus, et lisaks kurjadele Eesti ajakirjanikele kiusavad ka Soome ajakirjanikud. Tüdinenud ei ole, et jälle ei räägi riigi arendamisest, vaid sellest, mida koalitsioonipartner ütles või mõtles?



Ratas: Arvan, et ajakirjandus küsib neid küsimusi, mida soovib. Poliitikute kohus on neile vastata. Olen öelnud välja, et valitsusjuhi positsioon on see, et peab lahendama probleeme, mis mõnikord väga skandaalsed. Palju on riigijuhte, kes peavad liitma kokku EL või NATO ühtsust. Eesti tasandil on see üsna loogiline, et see on valitsusjuhi õlgadel, et kompromissi tuleb leida.



Eestil pole mingit plaani B. Plaan on see, et meie nurgakivi on NATO. Selle ühtsus on tähtis. Tuleb öelda, et enne NATO tippkohtumist ei saa öelda, et taevas on pilvitu, aga olen veendunud, et NATO näitab ühtsust ja tugevust.