Tandemhüpe – kõige lihtsam viis lennata! 

Tandemhüpe sobib kõigile, kes tahavad proovida langevarjuhüpet ilma selle tehnikasse süvenemata. Hüpet juhib algusest lõpuni Eesti Langevarjukeskuse tandem-instruktor ehk hüppajal jääb mõnusalt aega looduse ja vaadete nautimiseks. Paljud tugevas tööpinges inimesed on hüpates kogenud, kui lõõgastav on täielik keskendumine. Hüppe ajal on raske mõelda millelegi muule kui sellele, mida sa just nüüd pilvede all langevarjuga teed. Sa oled täiesti keskendunud ja samas lõõgastunud ning vaba.

Vahel on inimesed enne hüpet närvis ja vähe pole ka neid, keda tabavad vaprusevärinad. Siis on oluline aru saada sellest, et kogu hüpe toimub kontrollitud tingimustes ja väga kogenud instruktori juhtimisel. Koolitusel jagatud rahulikud selgitused, kindlad sõnad ja lihtsad juhised taastavad kiiresti kindlustunde!

Tee oma sõbrale pimedas ja külmas detsembris enneolematut lõõgastust ja elevust pakkuv kingitus ning registreeri ta Eesti Langevarjukeskuse kodulehel meeliülendavale tandemhüppele! Vaata täpsemalt SIIT!

Loomulikult võib tekkida tandemhüppe kohta rohkelt küsimusi, nii et loe ka KKK-d SIIT!