Kohus lükkas Dikajevi süüasjas motiveeritud otsuse kuulutamise edasi 

Alguses pidi maakohus Dikajevi ja teiste väidetavalt kuritegelikku ühendusse kuulunud inimeste asjas otsuse avaldama 12. septembril, kuid lükkas tähtaja edasi kolme kuu võrra ehk 12. detsembrini. Enne selle avaldamist ei saa esitada apellatsiooni. „Kõik need isikud on vahi all. Kohus mõistis neile resolutiivosas väga pikaajalised vanglakaristused, täpselt nii palju, kui prokurör küsis, ja nüüd viivitab kohus motiveeritud otsuse tegemisega ülemäära,“ on öelnud vandeadvokaat Natalia Lausmaa. „Karistatud isikutel ei ole võimalik pika aja jooksul oma kaebamisõigust kasutada.“