Pettunud kongolased panid linnapea kabineti ja ÜRO hoone põlema 

Beni elanikud on maruvihased, et ei nende oma sõjavägi ega ÜRO jõud ei suutnud ADFi rünnakut ära hoida. Kõigepealt marssisid nad esmaspäeval linnavalitsusse, kus süütasid linnapea kabineti, seejärel aga ÜRO kohaliku haru kontorisse, mida üritasid maani maatasa põletada. Hoone sai tõsiseid kahjustusi ning töötajad, kelle peamiseks ülesandeks on hetkel hallata ja tõkestada ebola levikut, ei pääse linnas möllava mäsu tõttu oma tööd tegema.