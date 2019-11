Soov kohustustest eemale põigelda? Keskerakond seab kahtluse alla ERJK volitused 

ERJK seadis varasemalt kahtluse alla Reformierakonna, Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide majandusliku tegevuse jätkusuutlikuse, viidates puudulikule finantsplaneerimisele, mis on põhjustanud suured võlad. Sellest tulenevalt palus komisjoni novembri keskpaigast esitada parteidel võlausaldajate poolt kinnitatud maksegraafikud ning finantsplaanid.

Peaministri partei otsustas aga sellele vastata hoopis vastupäringuga: "Keskerakond on kontrollinud Erakonnaseadusest Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) pädevust ning meile jääb esmapilgul arusaamatuks millisel õiguslikul alusel asjaomast infot nõutakse, samuti ei nähtu otsusest, kes on osalenud otsustusprotsessis," kirjutab erakonna peasekretär Mihhail Korb.

Ta soovib ERJK-lt vastuseid neljale küsimusele: millisest seadusesättest lähtuvalt on komisjon pädev kontrollimaks erakondade finantsvõimekust; millest lähtuvalt otsustas komisjon, et kuuekuuline võlg on pikaajaline; millisel õiguslikul alusel nõuab ERJK partei finantsplaani avaldamist ja erakonna ning tema koostööpartnerite vahel sõlmitud dokumente; kes komisjoni liikmetest otsustasid Keskerakonnale järelpärimise esitada ning milline oli hääletamistulemus.