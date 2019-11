Ene Pajula | Mammi meelest tuleks korraldada uus öölaulupidu 

Miks muidu käituks Mart Helme nii jaburalt, andes välismaal intervjuusid, mis panevad Vladimir Putini nurru lööma? Muidugi eitab Helme nüüd kõike ja räägib hoogsalt musta valgeks, näidates käigu pealt koha kätte ka riigikogule, sealhulgas omaenda erakonna liikmetele. Kui Vene ajal öeldi, et kõiges on süüdi rahvusvaheline imperialism + neli aastaaega, siis nüüd on kõiges süüdi (rahvusvaheline) ajakirjandus – kõik puha nende alatu laim ja aluseta väljamõeldised. Kõlab ju tuttavalt, vähemalt vanemale põlvkonnale, kes on selliseid põhjendusi kuulnud aastakümneid. Nüüd kinnitas ka Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, et valitsus teeb endiselt suurepärast koostööd, lahendades vahetpidamata nende ette kerkivaid probleeme, mida üks valitsuserakond usinasti tekitab.

EKRE taastab hoogsalt nõukogude korda. Kuidas muidu mõista näiteks seda, et Tartus geiteemalises vastasseisus esinenud daamid igatsesid tagasi aega, kui geid vangi pandi. Või nüüd juba eksmaaeluministri lugupidamisavaldust Stalini-aegsete põllumajandusministrite vastu, riputades nende pildid uuesti avalikult üles. Või püüdes seadustada poliitilist truudust ja pumpade varustamist omade poistega.

Tänapäeva hullud kuningad

Mammi on lihtsameelselt arvanud, et tulime poole sajandi pikkusest okupatsioonist välja läbi pesemata ajudega, aga näib, et see pole siiski tõsi. Elu nõukogude ajal oli ju lihtne, kui sul oli tähtsaid tuttavaid. Kes vanadest siis ei mäleta loosungit „Ne imei sto rublei, a imei sto druzei!“ (ärgu olgu sul sada rubla, vaid sada sõpra), sest kui sa töötasid kuskil kaubandusvõrgus, siis polnud miski võimatu. Rääkimata sellest, et võisid endale lubada paremat toidulauda ja uhkemaid riideid, võis suitsuvorsti, peenemate napside ja Soome T-särkide vastu saada igasugust imelist defitsiiti autoostulubade ja välismaa tuusikuteni välja.

See võib olla põhjus, miks paljudeni pole jõudnud arusaam, et korruptsioon on midagi, mis hävitab meie elu. Nii tore oleks ju, kui näiteks kättemaks vihavaenlasele oleks vaid telefonikõne kaugusel.

Võib-olla ei tahagi Helme Kremlile pugeda, võib-olla tegi talle muret küsitlustulemus, et tema pooldajad lähevad üle Ratase leeri? Enamasti on nii, et kui mõni tänapäeva hulludest kuningatest esineb mõne imeliku avaldusega, siis teeb ta seda sisepoliitilistel põhjustel, öeldes seda oma valijatele. Nagu Helme nüüdki – ju ta tahtis oma pooldajatele tõestada, et on endiselt kõva poiss ja tegija. See, et ta ei kahjustanud oma jutuga üksnes riigi mainet, vaid tervet NATOt ning rõõmustab sellega Venemaad, ei lähe talle üldse korda. Või vastupidi? Ikka läheb? Teeb ta hoopis õnnelikuks? Ausalt öeldes ei ole vahet.

Helme laiab järjest rohkem – tema on ainus, kes teab, kuidas asjad käivad, mis on õige ja mis vale. Ja kõik eesotsas peaministriga lasevad sabad sorgu ning kõrvad lonti. Kas tõesti leidub veel kahtlejaid, et Ratas on Helme valitsuse peaminister? Ta oleks justkui kobrast lummatud küülik. Kogu Eesti tantsib kuuendiku valijate pilli järgi ja mitte midagi ei saagi teha.