Juhtkiri | Kas ametnikud peavad kartma? 

Iseasi, kas nendest sõnadest ametnike töörahu tagamiseks päriselt piisab, kui peaminister on samas korduvalt näidanud – ja mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes –, et miski pole talle olulisem kui töörahu säilitamine tema juhitavas valitsuses. Et viimane on tihti tähendanud eelkõige koalitsioonipartner EKRE ja eriti selle juhtperekonna Helmete tahtmise järgi paindumist, tuleb Ratase öeldut nüüdki vaadata siseminister Mart Helme väljaütlemise kontekstis. Viimane lubas lähimal ajal lauale tuua avaliku teenistuse seaduse muutmise ettepanekud, nimetades seda karuteeneks, mille eest on kõrgemad riigiametnikud tänu võlgu Lemettile.