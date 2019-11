VIDEO | RÕÕMUSÕNUM! Jääkaru Nora sai esimest korda emaks 

Tallinna loomaaed sõnab Facebooki postituses, et Nora ja tema pojakese arengut jälgitakse pidevalt pesakaamera kaudu ning lisas, et mõlema loomaga ollakse esialgu ettevaatlik ja hoitakse pöidlaid pihus, sest jääkarupoegade suremus esimestel kuudel on suur.