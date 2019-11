VAKTSIINID JA LISATÖÖTAJAD: Omniva on jõuluperioodiks valmistunud 

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv tunnistas, et postitöötajate haigestumised talveperioodil on neid varem tõesti keerulistesse olukordadesse pannud. „Teeme ettevõtte poolt kõik, et meie töötajad püsiksid hea tervise juures. Seetõttu olemegi otsustanud ka tänavu võtmetähtsusega ametikohtade raames gripi vastu vaktsineerimist kompenseerida. Omniva kulul saavad vaktsineerida töötajad, kellel on töö iseloomust tulenevalt keskmisest suurem risk kokku puutuda haigustekitajaga - kirjakandjad, postikullerid ja kullerid, klienditeenindajad ja postitöötlejad,“ selgitas ta.

Lisaks plaanib Omniva värvata aasta lõpus lisatööjõudu. „Samuti käivad detsembrikuus traditsiooniliselt nii-öelda „eesliinil“ abiks ka meie kontoritöötajad. Kõige suurema efekti postkontorite koormuse vähendamisel annab ilmselt aga see, et alates suve lõpust väljastame ka rahvusvahelisi saadetisi võimalusel pakiautomaatide kaudu. Lisaks sellele, et pakiautomaadid on üldiselt järjekorravabad ning kättesaadavad kellaajast ja nädalapäevast sõltumata, on pakiautomaadid ka klientide poolt selgelt eelistatud pakkide kättesaamise kanal. Jõuluperioodil täidame ja tühjendame pakiautomaate ka mitu korda päevas, et kõik saadetised õigeaegselt klientideni jõuaksid. Lisaks on Omniva pakiautomaadivõrku lisandunud ka hulgaliselt uusi pakiautomaate, mis aitavad jõulumahtusid paremini ära teenindada,“ sõnas Kaiv.