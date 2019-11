Poliitika Kaalutletud Ratas ja bravuurikas Helme – milles jäid parteijuhid Järviku küsimuses eriarvamusele? Viljar Voog , täna, 16:06 Jaga: M

Mart Helme ja Jüri Ratas - partnerid armastuseta koalitsioonis. Foto: Ilmar Saabas / Ekspress Meedia

Maaeluministeerium on peata: peaminister Jüri Ratas vallandas esmaspäeval nii minister Mart Järviku kui ka kantsler Illar Lemetti. Kuigi Ratas rõhutas pressikonverentsil, et otsused langetas koalitsioon konsensuslikult, tuli Mart Helme mõned tunnid hiljem välja mitmete seisukohtadega, mis peaministri sõnadega kokku ei läinud. Käime need üle!