Harju maakohtu esimees Meelis Eerik: justiitsminister kujundab kohtu tööst valet ettekujutust 

Pressiteates heidab justiitsminister Harju Maakohtule ette, et sissetulevate asjade arv väheneb, kuid menetlusajad pikenevad. Minister märgib ühtlasi, et statistika näitab töökorralduses probleeme. „Ometi viitab seesama statistika vastupidisele, ministeeriumi arvutuste kohaselt suureneb kriminaalasjade arv tänavu rohkem kui 100 võrra ja tsiviilasjade arv 500 võrra,“ sõnas Eerik.

Minister märgib, et Harju Maakohtus on üldmenetluses keskmine lahendini jõudmise aeg 241 päeva, kuid jätab märkimata, et kohtutes keskmiselt 244 päeva. Seega lahendab Harju Maakohus asju keskmisest kiiremini. Sisuliselt heidab minister Harju Maakohtule ette, et tegemist on ühe kiiremini asju lahendava kohtuga.