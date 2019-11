NÄPUD SÜGELEVAD: kaupmehed soovivad saada ravimite müügiõigust 

ERRi uudisportaal kirjutab, et kaupmehed on haistnud oma võimalust ja saatnud koalitsiooni töörühmale ettepaneku lubada riiklikult kokku lepitud käsimüügiravimid ka poelettidele.

Kaupmeeste liit on seisukohal, et käsimüügiravimite kasvõi osaline lubamine väljaspool apteeke aitaks kaasa ravimite kättesaadavusele, vähendaks ravimite hulgi- ja jaemüügituru kontsentreeritust ning soodustaks hinnakonkurentsi tekkimist ravimite jaemüügis.

„Käsimüügiravimite lubamine jaemüüki ei ohusta kedagi,“ väidab kaupmeeste liit oma pöördumises apteegireformi töörühmale, lisades, et teistes EL-i riikides, kus see on lubatud, ei ole käsimüügiravimitega õnnetusjuhtumeid peaaegu olnud.