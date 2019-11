FOTOD | Peaminister Ratas Ukraina president Zelenskõile: saame väga hästi aru teie pingutustest riigi uuendamisel

„Eesti toetab Ukraina jõupingutusi oma territoriaalse terviklikkuse taastamisel ja seisab Ida-Ukraina konflikti ja Krimmi annekteerimise küsimuste selge lahendamise eest,“ ütles peaminister Ratas president Zelenskõile. „Sanktsioonid Venemaa vastu jäävad püsima, kuni Minski lepinguid ei täideta. Oleme Ukrainaga ka nende püüdlustes Euroopa Liidu ja NATO suunal ning toetame neid idapartnerluse ja arengukoostöö kaudu.“



Peaminister Ratas ja president Zelenskõi rääkisid kohtumisel Ukraina ees seisvatest reformidest. „Saame väga hästi aru teie pingutustest riigi uuendamisel. Oluline on, et Ukraina inimesed mõistaksid, et valitud on parim tee, ning tuleksid muudatustega kaasa. Eestil kulus Euroopa Liidu ja NATOga liitumiseks ning sellega kaasnenud reformide läbiviimiseks aastaid, kuid see töö on olnud seda väärt,“ kinnitas Ratas. Riigijuhid vahetasid kohtumisel kogemusi maareformi läbiviimisest, mis on Ukraina valitsuse tööplaani oluline osa.



Veel rääkisid Ratas ja Zelenskõi rääkisid ka kahe riigi koostööst. „Oleme alati valmis jagama oma kogemusi erinevate reformide läbiviimisel, näiteks e-teenuste valdkonnas, kus koostöö toimib juba väga tihedalt, aga ka hariduses, kus Ukraina on meile tähtis partnerriik. Ukraina tudengid on Eestisse väga oodatud, aga saame jagada oma oskusi ja teadmisi ka haridussüsteemi üles ehitamisel ja arendamisel,“ ütles peaminister.



Ratas ja Zelenskõi puudutasid ka eelolevat nn Normandia formaadi kohtumist Pariisis, kus saavad kokku Ukraina, Prantsusmaa, Saksamaa ja Venemaa riigijuhid. Kohtumisel räägiti ka koostööst kaitsevaldkonnas.