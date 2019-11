USAs vabastati kolm meest, kes pidid alusetult 36 aastat trellide taga veetma 

„Need kolm meest mõisteti lapsena süüdi politsei ja prokuröride üleastumiste tõttu,“ sõnas praegune Baltimore'i prokurör Marilyn Mosby pärast meeste vabastamist. Tema sõnul eirasid tollased ametivõimud mitmete pealtnägijate tunnistusi, kes kirjeldasid tapjana hoopis teist inimest. Samuti ei suutnud tunnistajad fotodelt kolme süüdistatud meest ära tunda. „Ma ei usu, et tänane päev on võidukas, pigem on see tragöödia, mille üle me peame vastutuse võtma,“ väitis Mosby.