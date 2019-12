Eesti disainibränd Valhalla Living pakub maagilistest hetkedest inspireeritud kinke 

Valhalla Living brändi lugu on alguse saanud hommikustest jalutuskäikudest looduses ja värvikatest unenägudest, sümboliseerides hõljumist une ja ärkamise piiril. See on põhjamaises videvikus olev viir musta ja valge vahel. Koht, kus argielu rutiin uinub ja inspiratsioon elavneb. Varahommikul valitseb looduses kaootiline rahu ja tasakaal ning just nendel hetkedel on pildistatud paljud Valhalla toodetel olevad loodusmustrid.