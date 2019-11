Õiguskantsler Madise: kui Lemetti vabastati ebaõiglaselt, siis on valitsus seadust rikkunud 

Kõigepealt täpsustas Madise seda, et kui oleks olnud võimalus, siis oleks ta esmaspäeva hommikusel valitsuse istungil osalenud. „Toimus telefoniistung. Ühist arutelu, kus oleks võinud härra Järvikut kuulata ja Lemetti vastulauseid kuulata, sellist istungit ei olnud,“ sõnas Madise.

Lemetti juhtumi kohta ei tahtnud Madise rohkem hinnanguid anda, kuna otsuse peab tegema halduskohus. Küll aga oli Madise valmis selgitama, mida tähendab ministri ja kantsleri koostöö mitte laabumine.

„Tõepoolest, koostöö mittelaabumisel on võimalik kantsler ametist vabastada ilma täpseid põhjendusi esitamata. Kui kantsler on rikkunud oma teenistusülesandeid, näiteks ei ole taganud seda, et valitsemisalas ei raisata, ja teinud muid sobimatuid tegusid, siis tehakse distsiplinaarmenetlus, ta vabastatakse distsiplinaarsüüteo eest ja ta ei saa poole aasta palka.“

Madise sõnul loodigi koostöö mittelaabumise instituut selleks, et kantsler saaks aru oma rollist ja ei töötaks ministrile vastu. „Omakorda ka selleks, et ei oleks olukorda, nagu mõnes teises riigis, kus tuleb minister koos oma juhtkonnaga, oma kantsleri, asekantslerite ja osakonna juhatajatega,“ sõnas ta ja lisas, et Eesti süsteem on hoidnud ära kantslerite politiseerimise ja selle, et kantsler üritaks ajada oma poliitikat.

Madise tunnistas, et Lemettile võib tulla kohtus kasuks see, kuidas üldsus temasse suhtub. „Esiteks ei ole kohtuvaidluse ajal enam ametis ministrit, kellega koostöö ei laabunud. Keskerakondlane Tarmo Tamm on öelnud, et temal laabus koostöö väga hästi. Kruuse Reformierakonnast oli samuti rahul. Helir-Valdor Seeder, kes töötas härra Lemettiga koos siis, kui too oli veel asekantsler, saan aru, et ka tema oli rahul. Ei saa välistada, et järgmise ministriga oleks koostöö laabunud. Sellise nurga alt on vaidlustamine võimalik,“ arutles Madise raadioeetris.

Lisaks on Madise sõnul oluline see, et ametniku jaoks ei ole korruptsioonist teatamine õigus vadi kohustus. Korruptsioonivastase seaduse järgi peab ametnik korruptsiooni avastamisel sellest kohe teada andma. „Ministri ja kantsleri koosöö peab olema väärikas, seaduslik ja kindlasti ei saa öelda, et koostöö mittelaabumise põhjus saab olla see, et kantsler keeldub täitmast ebaseaduslikke korraldusi või läheb vastuollu ametniku eetikareeglitega. Temalt ei saa nõuda ei valetamist ega seaduse rikkumist.“

Madise sõnul pani häirekellad helisema ka see, kuidas Lemetti ametist vabastamist põhjendati. „Üks rida nendes põhjendustes, mis seletasid koostöö mittelaabumist Lemettiga, oli see, et meil on käsil riigireform, peabki olema paindlik. See pani häirekellad helisema. Sellest on olnud kaua juttu, et meil on vaja paindlikumat ja paremat riiki ja me noogutame sellele kaasa,“ selgitas Madise. Samas peitub õiguskantsleri sõnul selle paindlikkuse varjus võimu kontsentreerimise ja ametnike politiseerimise soov. „Riigikogult võimu ära võtmine, mis tähendab, et avalikkus ei saa teatud otsustest enam teada. Samuti püütakse segi ajada seda, mida teeb minister ja mida ametnikud ametites ja inspektsioonides. Üritatakse tekitada olukord, kus minister hakkab tegelema üksikotsustega ja siis ametnikud saavad enda kätte võtta suured asjad ja seaduste tegemise ja valdkonna üldised korraldused,“ rääkis ta ja lisas, et asjad on praegu täpselt vastupidi. Ministri töö on Madise sõnul näidata oma valitsemisalas suundi ja seletada, kuidas peaks asutused üleüldiselt töötama.