Eesti Leivatööstuse uus toode – sulata saiakesed ja söö neid kohe! 

Tegemist on sügavkülmutatud pirukatega, mis on üles soojendades imemaitsvad. Aga siin tuleb kohe välja erinevus tavaliste sügavkülmutatud pirukatega – Eesti leivatööstuse pirukaid ja saiakesi võib süüa ka ilma ahju pistmata. Ehk siis nad peavad tund aeg sulama ja on kohe valmis sööma. Kes soovib, võib need veel kaheks minutiks ahju panna – nii saab eriti suussulava tulemuse.

Siinkohal tasub meeles pidada, et pärast sulatamist ei tohiks neid uuesti külmutada.

Mis mõtteid tekitasid Eesti Leivatööstuse külmutatud pirukad esmakordsetes proovijates?

Kohupiimapallid mustikatäidisega – „Ma ei olnud varem sellisest tootest kuulnudki, kuid nüüd muretsen kindlasti paar pakki endale sügavkülma. Iial ei tea, keda on vaja kostitada. Tõeliselt mugav variant.“

Kohupiimapallid soolakaramellitäidisega – „Soolakaramell on minu lemmik, aga paraku pole liialt palju soolakaramelliga tooteid. Nii et juba see on minu hinnangul võit.“

Kaneelisaiad – „Tegemist on minu suurte lemmikutega ning püüan alati erinevates kohtades kaneelisaiu proovida. Sügavkülmutatud kaneelisaiadest on need parimad, mida olen katsetanud!“

Kapsapirukad – „Lasin kapsapirukad ahjus kiirelt soojaks ning mees isegi ei saanud aru, et tegemist on sügavkülmutatud tootega!“