FOTOD | Reinsalu Rootsi välisministrile: Rootsi on alati meiega olnud 

„Mul oli täna hea meel taas kinnitada Eesti ja Rootsi pikaajalisi kahepoolseid häid suhteid. Eelmise aasta lõpus loodud Eesti-Rootsi koostööfond, kuhu ka Eesti on äsja otsustanud rahaliselt panustada, aitab meie häid kahepoolseid suhteid veelgi tugevdada ning viia need uuele tasemele,“ ütles Reinsalu ning lisas, et täna oli tal ka võimalus Rootsi välisministeeriumi fondi edendamise eest tänada.