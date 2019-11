AVARIIROHKE HOMMIK: ootamatu jäävihm põhjustas Lõuna-Eesti teedel rohkelt õnnetusi

„Politsei suunas Tartusse ja Jõgevamaale tavapärasest suuremad liikluspolitsei jõud, kes abistasid avariidesse sattunuid ning suunasid liiklust ennetamaks raskemaid tagajärgi. Suurem osa avariidest juhtus hommikuse tipptunni eel ja ajal, praeguseks on olukord rahunemas. Kokku on Lõuna-Eestis politsei täna varahommikust saati saanud enam kui 20 teadet avariide kohta. Neist suurem osa on olnud teelt väljasõidud ja tagant otsasõidud. Avariid sagenesid nähtavalt Tartu- ja Jõgevamaal, neli teadet laekus lisaks Viljandi- ja kaks Valgamaalt. Enamik avariidest päädisid pleki mõlkimisega, paraku oli ka kaks tõsisemat avariid, milles said inimesed viga: Tartumaal juhtus kella 7.10 paiku liiklusõnnetus, kus BMW sõitis teelt välja ja masin rullus mitu korda üle katuse. Kaasreisija, 40aastane naine viidi haiglasse.