Albaaniat tabas tugev maavärin, inimesed on rusude all lõksus 

Albaania kaitseministeeriumi esindaja teatas, et maavärina tagajärjel hukkus üks inimene, kes üritas paanikas kokkuvarisevast majast välja hüpata. Hiljem on lisandunud veel kolm ohvrit. Tervishoiuministri sõnul viibib haiglates hetkel üle 50 inimese, vahendab The Telegraph.

On teada, et osa inimesi on veel rusude all lõksus. Nende päästmise nimel tegutsevad tuletõrjujad ja sõjaväetöötajad.