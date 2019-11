Albaaniat tabas tugev maavärin, hukkunute arv on tõusnud 20ni 

Teadaolevalt on osa inimesi veel teisipäeval toimunud maavärina põhjustatud rusude all lõksus. Nende päästmise nimel tegutsevad tuletõrjujad ja sõjaväetöötajad. Otsingud jätkuvad ka kolmapäeval. Kodu kaotanud inimeste tarvis on linnadesse püstitatud telgid. Albaania peaminister Edi Rama lubas, et päästjad töötavad „kannatlikult ning lõpuni“.

Ameerika Ühendriikide Geoloogiateenistus kinnitas, et Albaania viimaste kümnendite tugevaim maavärina epitsenter asus Durresist põhjas, umbes 34 kilomeetri kaugusel riigi läänekaldal asuvast pealinnast, vahendab The Telegraph.

Tugevaim tõuge – magnituudiga 6,4 – toimus kohaliku aja järgi veidi enne kella nelja teisipäeva varahommikul. USA agentuuri teatel võis värinat tunda ligi 12 miljonit inimest, kaasaarvatud naaberriikide elanikud. Suurele värinale järgnes mitu nõrgemat tõuget, millest ühe magnituud oli lausa 5,3.

Päästjad kirjeldasid Albaania meediale, kuidas üks hukkunu, eakas naisterahvas, päästis oma lapselapse elu, hoides majavaringu ajal temast kõvasti kinni ja kattes last oma kehaga.

Pärastlõunase seisuga on teadaolevalt enim ohvreid (neli) Durresis. Üks meesterahvas kirjeldab, et sai maja rusude alla jäänud tütre ja vennatütrega telefoni teel vestelda. Viga tüdrukud ei saanud ja ootavad nüüd kannatlikult päästmist. Mees muretseb, et oma naist ta telefonitsi kätte ei saanud.