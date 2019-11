Trump kohtus Valges Majas kangelaskoer Conaniga, kelle abiga tabati ISISe liider 

Trump nimetas Conanit pressikonverentsil „eriliseks“ ja „suurepäraseks“ koeraks, kelle rolli al-Baghdadile korraldatud „ideaalses rünnakus“ ei saa alahinnata, teatab The Guardian. President arvas, et Conan on praegusel hetkel tõenäoliselt maailma kuulsaim koer. Loomale medali ja autahvli andnud president ütles, et tunneb uhkust Conaniga kohtumise üle. Samuti teatas president, et kõnealune koer on pärast paranemist juba mitmetel tähtsatel haarangutel osalenud.