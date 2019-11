FOTOD | Viljandis sõitis väikebuss reisirongile ette 

Täna kella 6.30 paiku sai häirekeskus teate, et Viljandis Paala teel sõitis sõiduauto Mercedes Benz Viano reisirongile ette ning sai tabamusse vasakusse esinurka.

Politsei selgitas, et autojuht on kaine. Tee- ja ilmaolud olid head. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.