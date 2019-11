Seisukoht | Sotsiaalmeedia on suurem kui elu? 

Siinkirjutaja pole (veel) säärast võimalust kasutanud, ent sattus peale ühe suunamudija Instagrami story'le, kus oli sellest teemast juttu. Nimelt kurtis müüja, et üks tema klientidest soovis riiete eest raha tagasi, kuigi oli neist varem juba uhked fotod jäädvustanud ning sotsiaalmeediasse postitanud. Ostjale hilbud ühtäkki enam ei sobivat.

Kõlab kui kaval taktika, kuid tekitab palju küsimusi. Kas sotsiaalmeedia on kasvanud suuremaks kui päriselu? Kas vinged fotod on tõepoolest tähtsamad kui inimene, kes tänaval vastu jalutab? Kas igasugustest filtritest ja töötlustest ei piisa, et end sotsiaalmeedias viimase vindini üles timmida? Mida kõike ollakse valmis like'ide nimel tegema?