Peeter Olesk | Sissejuhatus ülikooli 

Mis on üldse filoloogia kui teadus, kuidas õpitakse keeli, millised on sellekohased põhiprobleemid jne. Missugused on erinevat tüüpi teatmeteosed – bibliograafiad, sõnaraamatud, kriitilised publikatsioonid ning kuidas nad valmivad.

Ent ei midagi sellist, ligilähedalegi mitte. Ma ei tea, kuidas see kõik paberil välja nägi, kuid oli umbes kuus punkti, mida meile meie eriala (eesti filoloogia) tutvustamiseks võeti läbi ilma igasuguse programmita. Läbivõtmine ise seisnes selles, et nendest punktidest tehti mõne sõnaga juttu. Professor Harald Heino Peep soovitas loenguid konspekteerida kohe, juba nende kuulamise käigus, ja mitte lükata loengumärkmete „puhtaks kirjutamist“ hommikusele ajale, kui uni on veel nii magus, nii magus (ametlikult õppisime päevases osakonnas, aga enamik õppetööst toimus õhtupoolikuti, koguni hilise õhtuni).

Diplom võimalikult kiirelt kätte

Professor Paul Ariste rõhutas, kuidas ülikool on mõeldud ainult stuudiumiks, mistõttu tuleb kiusatus ohverdada see aeg, mis on määratud õppetööks, millelegi muule eneses jonnakalt alla suruda. Kui on loeng, siis on loeng ning huvitavatele konverentsidele ja dispuutidele võib mõelda alles siis, kui diplom on käes või vähemasti näha (viimane märkus andis mõista, et tegelikus elus kulus ülikooli viimane semester diplomitöö kokkukirjutamiseks ja loenguline distsipliin oli juba võrdlemisi vaba).

Professor Villem Alttoa viitas möödaminevalt, et ülikooli diplomitsehhis on kõige tähtsam diplom ise võimalikult ruttu kätte saada. Arvata on, et ta mõtles seejuures kas nendele kodudele, kus kalkuleeriti juba varakult, kui kaua jaksavad vanemad uue sugupõlve liikmete õppemaksu ilma laenuta tasuda, või pidas ta meeles niisuguseid tudengeid, kelle õppemaks tasuti vaese üliõpilase stipendiumist (Tallinna linna vaese tudengi õpperaha eest sooritas oma stuudiumi näiteks professor Paul Ariste). Dotsent Paula Palmeos soovitas tungivalt kasutada individuaalseks õppetööks nn auke ehk seda aega, mis tekkis loengute vahel. Kohvikuid tundis ta mitut, ent „auguajaks“ pidas ta ligikaudu tunni pikkust võimalust teha tööd raamatukogudes – täpsustamata küll seda, kes õppejõududest oleks võinud algavale tudengile ses suhtes tarka nõu anda.

Kuid ülikooli võis juhatada sisse ka negatiivselt. Veel enne sisseastumiseksamit võõrkeeles tegi seda ülikooli peahoone keldrikohvikus dotsent Pent Nurmekund, kelle konsultatsioon taandus õigupoolest vaid ühele lausele ja nimelt: isegi kui keel on kõrvalaine, ei saa teda õppida muu seas, vaid tuleb elada keele sees, sõnastikud ja tekstipublikatsioonid pidevalt käepärast, ning mis peaasi, keelt tuleb rääkida soovitavalt niisuguse partneriga, kelle jaoks on sinu võõrkeel tema emakeel. Sellega anti nagu mõista, et „teie õpite keele ära“ vormitäiteks mitte filoloogidena, vaid diplomitsehhi liinitöölistena.

Gretsist ja latinist Ülo Torpats läks veelgi kaugemale. Kuna ta valesti ladina keelt õpetada ei tahtnud, ent õigesti õpetada ei saanud, jättis ta muist praktilisi harjutusi sootuks ära ega lugenud ka valitud peatükke Rooma ajaloost, näiteks senatidemokraatiast I saj eKr ja imperiaalsest riigikorrast või tollasest veteranidepoliitikast. Meist märksa vanemad üliõpilased võinuksid peajooni nn klassikalisest ladina keelest ja kreeka keele etümoloogilisi algeid omandada veel gümnaasiumiõpikuist või meditsiinikoolide tundidest, kuid ma kahtlen väga, kas meieaegne või meist juba noorem tudeng vaevus õppima selgeks sedagi vähest, mis on kreeka keelest säilinud hilisemates matemaatikaõpikutes. Indoeuroopa keelte grammatikat kui eriainet Ülo Torpats ei õpetanud, järelikult ei käsitlenud ta ka nende ja soome-ugri keelte grammatilisi erinevusi. Saime kätte oma arvestused ja hingasime kergendatult.