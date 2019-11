Maailm Surmaveoki juht tunnistas üles, et osales inimkaubanduses täiesti teadlikult Toimetas Greete Kõrvits , täna, 21:16 Jaga: M

Kohtukunstniku joonistus Mo Robinsonist. Foto: SWNS/Scanpix

Veokijuht Mo Robinson tunnistas üles, et oli teadlik sellest, et tema sõidukis oli 39 vietnamlast ning et ta on illegaalses äris osalenud juba mõnd aega.