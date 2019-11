Võimuliialduses süüdistatud piirivalvur palub kohtul end õigeks mõista

Oktoobris arutas Harju maakohus Tenini asja. Tenin on esitanud apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule, kes hakkab seda nüüd arutama.

Mark Tenin on teeninud Eesti riiki eri ametikohtadel juba üle 20 aasta, osaledes muu hulgas neljal välismissioonil Afganistanis. Piirivalvuri töö kõrval on ta praegu ametis Tallinna kiirabis. Paar aastat tagasi andis justiitsminister Urmas Reinsalu Teninile kodanikujulguse aumärgi.