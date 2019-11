Viimsi reformierakondlased toetasid Laine Randjärve jätkamist vallavanemana 

Lisaks peeti vajalikuks esitada Vallavolikogu täisistungile arutamiseks Viimsi valla haridusvaldkonnas üleskerkinud küsimused. Võeti teadmiseks kokkulepe, mis kinnitab, et Viimsi Vallavalitsuse ja kooli juhtkonna vahel on saavutatud töörahu.

"Vabandan vallavanemana avalikult Haabneeme kooli direktori Sirje Toomla, kooli lapsevanemate, õpetajate ja õpilaste ees. Vallavalitsuse tegevus on toonud Haabneeme koolis toimunud laste vastu suunatud vägivallajuhtumid avalikkuse tähelepanu alla ning põhjustanud koolile sellega mainekahju ning negatiivse tähelepanu. See on häirinud koolirahu ja pingestanud oluliselt tööõhkkonda," ütles Randjärv ametlikus pöördumises.