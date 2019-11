Uus-Meremaa kohus mõistis süüdi mehe, kes väitis, et tappis noore naise kogemata seksimängu käigus 

Grace Millane läks pärast ülikooli lõpetamist ümbermaailmareisile. Pärast mitut nädalat Lõuna-Aafrikas lendas ta Uus-Meremaale, kus matkas mägedes ning kohtus tutvumisäpi kaudu kohaliku 27aastase noormehega. Möödunud aasta 1. detsembril, õhtul enne Grace'i 22. sünnipäeva leppisid noored kokku, et trehvavad ühes Aucklandi baaris. See lepiti kokku pärast pikka mehepoolset pealekäimist. Baaris võtsid nad mõned kokteilid ning siirdusid siis mehe hotellituppa.

Nädal hiljem leidis politsei Grace'i surnukeha Waitākere mäestikus keset tühermaad. Ta oli surnuks kägistatud ja kohvrisse topitud.

Uurimisel selgus, et mõrvar jättis laiba terveks ööpäevaks hotellituppa ning käis järgmisel õhtul veel ühe naisega kohtingul. Ühel hetkel tegi ta Grace'i alasti surnukehast pilte. Ta ostis kaks kohvrit – ühe Grace'i peitmiseks, teise jälgede segamise tarbeks. Lisaks hankis ta erinevaid puhastusvahendeid, et hotellituba, kus ta Grace'i tappis, võimalikest asitõenditet puhtaks küürida.

Tagaotsimiskuulutuse fotod Grace'ist. Foto: Auckland City Police

Uus-Meremaa seaduste tõttu ei avalda kohus ega kohalik meedia mehe kohta enamat kui vaid tema vanuse. Mõned briti väljaanded väidavad mehe nimeks olevat Jesse Kempson. Mehe endine korterikaaslane kirjeldas The Sunile, et ta kartis uinuda ja magas nuga padja all, sest mehe käitumine tekitas temas ebamugava ning ebaturvalise tunde.

Mehe poolvend palus Grace'i lähedastelt südamest vabandust ja kirjeldas, et tüüp on kompulsiivne valetaja, kes luiskab ja luiskab kuni ühel hetkel lihtsalt vahele jääb ning seejärel põgeneb. „Minu meelest on see kõik sellepärast, et temas pole enam korraliku inimese jälgegi alles ja ta lihtsalt ei suuda üles tunnistada, et ta [Grace'i] tappis,“ sõnas poolvend oma pöördumises.

Grace'i vanemad Gillian ja Dave Millane pärast kohtuotsuse teadasaamist. Foto: AP/Scanpix