VIDEO JA FOTOD | President vabastas Järviku ministri ametikohalt ja vabandas Lemetti ees, kuidas riik temaga käitus

"Ma ei taha täna rääkida üleüldse Mart Järvikust. Ma ei taha rääkida ka Illar Lemettist rohkem, kui tema ees vabandada selle pärast, kuidas tema riik on temaga täna käitunud. Millest tahan rääkida on see, et tänase otsusega said kõik inimesed, kes ühel või teisel moel meie oma riiki teenivad, et kui nad kaitsevad õigusriiki, lähtuvad ametnikueetikast ja ametivandest, juhivad tähelepanu poliitikute möödalaskmistele, saab neist vabariigi valitsuse jaoks lihtsalt juhtimisprobleem," sõnas Kaljulaid.