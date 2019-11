Poliitika ÕL VIDEO | SUITSUKATE: EKRE otsis Järvikule asendajat üle nädala tagasi Viljar Voog , täna, 18:27 Jaga: M

Mart Helme oli ajakirjanike ees võitluslikus tujus. Foto: Martin Ahven

„Miskit uut ei vist ei märka mu silm / nähtud kõik kui vana must-valge film / see kõik taas kordub, see kõik on olnud kord,“ andis Toe Tag kunagi teada. Nii viis ka maaeluminister Mart Järviku saaga lõpp mõtted tagasi kevadesse, kui Keskerakond, EKRE ja Isamaa alles kurameerisid. Ka nüüd, juba (vähese armastusega) abielus olles kasutatakse meediaga suheldes ikka samu nippe.