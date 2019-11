FOTOD | Aasta kodanik on Riina Roose 

„Raske on leida pühendunumat ja oma ideid energilisemalt ellu viivamat inimest kui Riina Roose. Kogu rahvuskultuur ja asjad selle sees, mis võivad tunduda teistele pisiasjadena, on Riina jaoks meeletult olulised. Ja loomulikult on kõige olulisem kõik see, mis puudutab muusikat ja eesti muusikakultuuri ning inimesi, kes seda kultuuri igapäevaselt loovad. Mälestust nendest ja nende tehtust hoiab Riina igapäevaselt tähelepanu all. Tema eriline lemmiklaps on loomulikult laulu- ja tantsupeo traditsioon,“ kirjeldas kultuuriminister Tõnis Lukas laureaati.

„Tunnustus oli meeldiv üllatus. Väljendan siirast tänu ja heameelt, et keegi on minu peale mõelnud rohkem kui möödaminnes,“ ütles aasta kodanik 2019 aunimetuse pälvinud Riina Roose. „Muusikateadlane Toomas Siitan tõdes 1. oktoobril, muusikapäeval: „See on vaimu kriis keset majanduse kõrgaega“. Me peame endale aru andma, et see majanduslik heaolu on juba ammu tuleviku arvelt. Tuleks lõpetada see laristamine igal tasandil. Me peame koguma ja pingutama vaimu,“ toonitas Roose.