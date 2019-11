TÜLIÕUN! Britid keelduvad Mauritiusele saari tagasi andmast: need on ammustest aegadest meie omad! 

Mauritius kuulutas Ühendkuningriigi ebaseaduslikuks koloniseerijaks kui nood eirasid eelmise nädala tähtaega Chagose saarte loovutamiseks. Briti välisministeerium vaidleb Mauritiuse nõudmisele vastu, et saared kuuluvad neile ning pole õieti kunagi Mauritiuse omad olnudki. Mauritius väidab, et oli sunnitud saarestiku brittidele loovutama vastutasuks oma iseseisvuse eest, kuid et selline vahetus oli ebaõiglane käteväänamine. Ka ÜRO on nüüd samal seisukohal, pidades toimuvat koloniseerimise koledaks jätkuks.