Mart Järvik: töötasin ministrina oma südametunnistuse järgi 

„Olen viimastel nädalatel saanud palju toetusavaldusi ja positiivseid

sõnumeid meie poolehoidjatelt kogu Eestist.



Olen tegutsenud maaeluministrina seaduste alusel ja oma südametunnistuse

järgi, et seista Eesti põllumeeste ja maarahva huvide eest. Seda tööd

saab edukalt teha üksnes heas koostöös ministeeriumi ametnikkonna ja

allasutustega.



Oleme valitsusliidu üheks kõige olulisemaks prioriteediks seadnud

riigireformi läbiviimise, mis eeldab ka riigiaparaadi senise tegevuse

ümbermõtestamist ja kaasajastamist. Vajame kohanemisvõimelist ja tegusat

riigiaparaati, senisest olulisemalt paindlikumat valitsemis- ja

halduskorraldust, vajame bürokraatia vähendamist ning riigiaparaadi

senisest efektiivsemat ja tulemuslikumat tegutsemist.



Alates ministri ametisse asumisest võtsin eesmärgiks muuta nii

ministeeriumi aparaadi kui ka allasutuste, sealhulgas VTA ja PRIA,

senist bürokraatlikku ja suhteliselt paindumatut tööstiili. Soovisin

suunata seda märgatavalt enam orienteerituks konstruktiivsele koostööle

maarahvaga. Kahjuks ei näidanud osa ministeeriumi ja allasutuste

tippjuhtkonnast eesotsas kantsleriga siirast soovi muuta oma senist

bürokraatlikku ja sektorile vastanduvat jäika tööstiili. Selle kohta on

mitmeid ilmekaid näiteid, eriti toiduohutuse ning Euroopa Liidu toetuste

asjaajamisega seotud valdkondades.



Minu kui ministri koostöö kantsleriga hakkas mõranema alates sellest

hetkest, kui otsustasin maikuus Riigikontrolli auditi alusel viia läbi

ministeeriumi haldusalal erakorralise auditi toiduohutuse valdkonna

juhtimise ja koordineerimise osas, et välja selgitada esinenud puuduste

põhjused. Auditi läbiviimisele osutas kantsler selget vastuseisu,

nimetades seda „ametnike traumeerimiseks“.



Kahjuks tööalased suhted ei laabunud ka edaspidi, erimeelsused süvenesid

ning olin ministrina sunnitud koostöö kantsleriga lõpetama. Opositsiooni

ja meedia poolt minu vastu ülesköetud hüsteeria õhkkonnas oli valitsuse

töörahu tõsiselt häiritud. Samas ei pidanud ma õigeks meedia ja

opositsiooni survel ise tagasi astuda, sest ma ei saanud nõustuda ka

riigisekretär Taimar Peterkopi koostatud aruandes sisalduvate

põhjendamatute etteheidetega. Loodan, et juba lähiajal ja uue ministri

juhtimisel on võimalik töörahu ministeeriumis ja valitsuses taastada.



Tänan kõiki kellega koostöös oleme alustanud praeguse valitsusliidu

püstitatud eesmärkide elluviimist maaelu ja põllumajanduse arendamisel

ning maapiirkondade elujõu tugevdamisel.



P.S. Minu tervis on korras. Käisin trombikahtlusega küll täna hommikul

tervisekontrollis, aga kahtlus ei osutunud tõeks.“