Kalle Kroon | Priit Värkist Paides ehk Kuidas olla linnapea? 

1. jaanuar aastal 1573. Kui Paidet piiravad vene väed olid juba linna sisse murdmas, kõlas piiratavast kirikust linna keskväljaku ääres vastu kiriku seinu põrkavate kuulide kõlksatuste saatel kõrvulukustav prahvatus. Paide Püha-Risti kirikusse kogunenud elanikud olid otsustanud end parem koos kirikuga õhku lasta kui venelaste ja tatarlaste kätte langeda. Eesti üht unikaalseimat, ilmselgelt Reini äärsete arhitektuurimõjutuste ja eenduva kellatorni ning risthoonega kirikut ei olnud enam, nii nagu ka suuremat osa linnast ja linna kaitsjaist.

Või siiski! Kui kümme aastat tagasi viis arheoloog Villu Kadakas sama kiriku vundamendile rajatud tänase Paide kiriku juures läbi arheoloogilisi kaevamistöid, juhtis ta tähelepanu ühele suurele tabletikujulisele paekivist esemele, mis kuidagi praeguse kiriku juurde ei kuulunud ja mis osutus olevat ei midagi muud kui õhkulastud kiriku samba alus ehk baas. Nii et vähemalt üks tervikdetail keskaegsest Paidest on siiski alles! Terve 2018. aasta sai linnavalitsusele räägitud vajadusest see ese viia vihma ja tuule käest kirikusse varju ja koostada ka näitus sellest, mis keskaegsest kirikust veel alles.

Linnapead ajalugu ja raamatud ei huvita?

Veebruar 2018. Istudes ajalooharidusega ja Isamaasse kuuluva Paide linnapea Priit Värkiga raekojas, selgus vestluse käigus, et teda see teema ei huvita, ta on hoopis sportlane, viidates samas asuvale malelauale. Kui mu mälu mind ei peta, siis sai kunagi Mart Laari soovitusel erakonda astutud just erakonna kultuuri- ja mitte spordilembuse ajendil. Mis Paidesse puutub, siis spordilembusega paistavad seal silma hoopis sotsiaaldemokraatidest linnaametnikud, kes veavad süstemaatiliselt linna keskväljakule liivamägesid, et lasta seal sportlastel võrkpalli mängida. Hästi, viisin siis jutu teisele valulisele teemale – millal taasavatakse Paides korralik raamatupood? Miks on linnal kadunud soliidne joon ja pale? Vastuseks andis Värk, et raamatupoel pole mõtet, kes neid raamatuid ikka loeb või ostab. See vastus tegi tummaks. Mäletan siiani neid omaaegseid sabasid raamatupoe ukse taga, ja mäletan ka seda, kuidas inimesed otsisid tikutulega taga mu enda kirjutatud raamatut Paide ajaloost, mida aga kusagil müüa ei saanud.

Saabus 2018. aasta juuni. Olime õde Tiiuga Paide kiriku ees, kui üle keskväljaku jalutab raekojast joonelt Värk meie juurde, üksnes selleks, et teatada – meie midagi näituse koostamise ega samba aluse kaitseks ette ei võta. See oli juba tõsiselt rabav. Olgu, jätnud siis asi nagu ta on, aga selline käitumisviis oli juba nahaalselt otsene solvang – mitte ainult minu, vaid kogu Paide ajaloo ja elanike vastu. Kuigi kirikut haldab kogudus, on kirik siiski avalik ruum ja selle ajalooväärtuste eest peab hoolt kandma ka linn, eriti kui kultuuriväärtused paiknevad väljaspool koguduse jurisdiktsiooni. Ent näib, et südasuvise talitee rajamine kaasava eelarve abil Paidest Valgma küla turismitallu, puude maharaiumine keskväljakul ja Pika tänava kui linna tuiksoone sulgemine on linnavalitsusele tähtsam.

Ohtlik rahva mälu

Kätte jõudis 2019. aasta kevad. Kiriku taha minnes selgus jalustrabav vaatepilt. Selgus, et samba alus oli vahepeal purustatud, keskelt pooleks. Nüüdsest pole Paides enam mitte ühtegi keskaegset tervena säilinud ehitusdetaili, kusjuures häving saabus linnapea otsesel kaasabil.