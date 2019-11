FOTOD | M.V.Wool ei lasknud toiduametit enda tehasesse, kohale kutsuti politsei

VTA kommunikatsioonispetsialist Elen Kurvits teatab esmaspäeva päeval, et nende ametnikud ei saa M.V.Wooli Harku tehasesse sisse. Ametnikud soovivad läbi viia järelvalvetoiminguid, mis on seotud tehase sulgemisega, ent ettevõtte uksed on nende jaoks suletud.