FONTANKA: Süürias tehtud hukkamisvideol nähtud Vene palgasõdur kasvatab praegu koolilapsi  

Ruslan eitas samuti, et ta on kunagi kuulunud Wagneri gruppi. Kui Fontanka ütles Ruslanile, et 22. jaanuaril 2017 lendas Rostovist Süüriasse tema välispassi kasutanud mees, siis oli vastuseks: „Kuidas sai see juhtuda, kui pass on mul kodus. Ausalt öeldes on see isegi huvitav.“