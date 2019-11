Politseiõppus „Orkaan“: laupäeval hakkavad korrakaitsjad ukselt uksele käima 

Õppuse eesmärk on harjutada elanikkonna ulatusliku evakuatsiooni protseduure ja kaardistada evakuatsiooni protsesse. Selleks testitakse õppuse käigus politseinike kokkukutsumise skeeme, harjutatakse staabijuhtimist, koostööd Päästeameti, Kaitseliidu ja Naiskodukaitsega ning evakuatsioonikohtade moodustamist ja nende tegevuse korraldamist.

Lisaks harjutatavad politseiametnikud elanikkonna teavitamist ulatusliku evakuatsiooni korral. Lääne prefekt Kaido Kõplase sõnul on kriisiolukorras ulatusliku evakuatsiooni korraldamine just politsei ülesanne. „Õppuse stsenaarium näeb ette, et Pärnumaal, Läänemaal ning Saare- ja Hiiumaal võivad kohalikud elanikud sattuda ohtu ja nad tuleb oma elukohast evakueerida,“ rääkis Kõplas.