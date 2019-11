Posti- ja transporditeenused maas: Soomes külvab kaost streigilaine 

Pühapäeval kohtusid omavahel postitöötajad ja tööandjad, keda vahendasid võimude poolt kokku pandud ekspertgrupp. Lahendust prooviti leida kahele tülipunktile. Üks on rahulolematus Soome Posti kavandatava kollektiivlepinguga. Teine on aga rahulolematus Soome Posti augustis langetatud otsusega, mille kohaselt liigutataks 700 pakisorteerijat firma tütarettevõttesse. Selle käigus langeksid pakisorteerijate palgad 30-50 protsenti.

Pühapäevane kohtumine kukkus läbi, kuna tööandjaid esindav meedialiit ei olnud ekspertgrupi koostatud plaaniga nõus. Meedialiidule ei sobinud pakutud kompromiss, kuna selle järgi peaksid nemad hakkama järgima ettekirjutusi, mis ei ole nende kollektiivlepinguga kooskõlas. Meedialiit peab selles osas läbirääkimisi tööstusliiduga, aga läbirääkimistel esindas töötajaid hoopis posti- ja logistikaala ametiühing. Sellepärast pikeneb 8. detsembril lõppema pidanud streik 22. detsembrini.

Esmaspäeval laienesid streigid posti kättetoimetamise, posti käitlemise, paki sortimise ja posti kättetoimetamiseni terves riigis. Paljude postkontorite uksed jäid suletuks. Iltalehti kirjutas, et streigist võtavad osa bussi-, laeva- ja lennufirmad. Finnair tühistas streigi tõttu pühapäeval ja esmaspäeval ligi 300 lendu. Lendusid on tühistanud ka Lufthansa, Turkish Airlines ja Qatar Airways. Helsingi piirkonnas on bussid peaaegu täielikult töö peatanud ja ühistranspordina liiguvad veel vaid trammid. Streik peatab ka kõik sini-valge lipu all seilavad kruiisilaevad.

Soomes elav Kristjan ütleb, et ei tea postistreigist suurt muud midagi, kui et arveid ja reklaame tuleb postkasti kuidagi väga vähe. Bussijuhtide ühinemist streigiga peab ta aga keerulisemaks. Kristjan ise käib tööl autoga. „Aga need, kes ei pääsegi kuidagi tööle jätavad minemata või firma maksab transpordi. Üks tuttav võttis vaba päeva, sest ei saanudki tööle. Kui rongid ka veel ühinevad, on kõik pehmelt öeldes tuksis,“ sõnas ta.